شروط الترشح تثير الخلاف في اتحاد الكرة

شهدت أروقة اتحاد الكرة في الساعات الماضية، حالة من الخلاف بين مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حول شروط الترشح في الانتخابات المقبلة.
ويرى بعض مسئولي اتحاد الكرة إعادة شروط الترشح لماكانت عليه دون تعديلات بحيث يكون خوض الانتخابات من حق نجوم الكرة السابقين أو أعضاء مجالس إدارات الأندية، بينما يرى البعض الآخر أهمية توسيع دائرة المرشحين لمنح الفرصة لأصحاب الخبرات لخوض التجربة في اتحاد الكرة.
ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقفه خلال ساعات قليلة تمهيدًا لإرسال اللائحة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من أجل التصديق عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية.
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