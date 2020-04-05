طبيب نادي ريمس الفرنسي ينتحر بعد علمه إصابته بكورونا

قام برنارد جونزاليس الطبيب الخاص بنادي ريمس الفرنسي بالانتحار، عقب علمه بثبوت إيجابيته لتحليل فيروس كورونا المستجد.
وأشارت تقارير فرنسية، أن الطبيب المنتحر يبلغ من العمر 60 عام، وقام بالانتحار تاركاً رسالة بذلك عقب علمه
كانت زوجة الطبيب الراحل قد ثبت إيجابيتها أيضاً لتحليل الفيروس، أثناء فترة العزل التي تلقي فيها جونزاليس خبر إصابته.
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