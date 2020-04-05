مدرب الإسماعيلي : رينيه فايلر أفضل من مانويل جوزيه

تحدث سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن المدير الفني الأفضل في قيادة النادي الأهلي . وقال الصغير في تصريحات تلفزيونية إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي أفضل من المدرب السابق للقلعة الحمراء البرتغالي مانويل جوزية. الحالي للنادي الأهلي أفضل من المدرب السابق للقلعة الحمراء البرتغالي مانويل جوزية. وأضاف سعفان قائلاً أن فايلر يحقق نتائج جيدة منذ تولية قيادة الأهلي علي الرغم انه لا يمتلك عناصر من اللاعيبه التي تدربها جوزية. علي الرغم انه لا يمتلك عناصر من اللاعيبه التي تدربها جوزية. وعارض سعفان فكرة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز في حال إلغاء البطولة مشيرا أن في حالة استئناف الدوري أصحاب القلعة الحمراء سيكونوا هم الاقرب بنسبة 80 في المئه

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