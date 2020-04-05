دافيد آلابا ينتقد التصريحات العنصرية بشأن تجارب لقاح فيروس كورونا بالقارة الإفريقية

انتقد دافيد آلابا ظهير آيسر فريق بايرن ميونيخ، جان بول ميرا الطبيب الفرنسي الذي طالب بإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا بالقارة الإفريقية.
ويتفشى فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم حيث أودى بحياة عشرات الآلاف وأكثر من مليون إصابة، ولم يتماكتشاف لقاح حتى الأن للفيروس الغامض، الأمر الذي دفع جان ميرا الطبيب الفرنسي رئيس وحدة العناية المركزية بمستشفى كوشين في العاصمة الفرنسية باريس، لاقتراح إجراء التجارب اللقاحية لعلاج فيروس كورونا في القارة الإفريقية.
وأثار اقتراح الطبيب الفرنسي غضب الرأي العام العالمي، ليعلق دافيد آلابا صاحب الأصول الإفريقية على الطبيب الفرنسي بأن الاقتراح عنصري ومهين للغاية ولا يمكن تخيله.
ووصف لاعب بايرن ميونيخ الطبيب الفرنسي بأنه مهرج وليس طبيبًا.
وطالب آلابا بضرورة التكاتف والعمل بشكل جماعي لمواجهة فيروس كورونا الذي يهدد جميع بلدان العالم.
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