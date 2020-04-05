دي ليخت يتواصل مع ريـال مدريد

قام المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بالتواصل عبر وكيل أعماله بمسؤولي ريـال مدريد الإسباني الفترةالحالية.
وأشارت تقارير إسبانية، أن اللاعب يرغب في اللعب في صفوف الفريق الإسباني، وأنه لم ينسجم في اللعب بالدوري الإيطالي، مما دفعه لإبلاغ وكيل أعماله بالرغبة في الرحيل.
كان اللاعب قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من أياكس الهولندي الصيف الماضي.
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