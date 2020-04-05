صحيفة صربية: حياة مهاجم اتحاد جدة السعودي تتحول إلى جحيم!

قالت صحيفة صربية أن حياة مهاجم اتحاد جدة السعودي تتحول إلى جحيم حقيقي بعدما سقط في المحظور أثناء تواجده في صربيا هذه الأيام.

وأكدت صحيفة telegraf واسعة الانتشار إن اللاعب تم إطلاق سراحه من حجز الشرطة بعد اعترافه بتهمة انتهاك حظر التجوال في البلاد.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى تنتظر بريجوفيتش مع إدارة نادي اتحاد جدة السعودي بعد خروجه من قسم الشرطة قد تكلفه مبلغ 18 مليون يورو؛ بسبب الإقامة الجبرية التي ستفرض عليه في الفترة القادمة من قبل الحكومة الصربية.

وألقت الشرطة القبض على بريجوفيتش بعد كسره حظر التجوال عقب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والذي اجتاح كافة دول العالم بما في ذلك السعودية وعدد كبير من دول الشرق الأوسط.

وكان بريجوفيتش يتناول مشروبًا في قاعة مطعم بالعاصمة الصربية بلغراد بعد الساعة الخامسة عصرًا بصحبة 5 من أصدقائه، ليتم القبض عليهم.

حياة مهاجم اتحاد جدة تتحول إلى جحيم

بريجوفيتش تم إطلاق سراحه، لكن هذا لم ينه مشاكل المهاجم المولود في سانت غالن السويسرية، فيمكن أن يتعرض اللاعب الصربي لدعوى قضائية من ناديه الاتحاد في الأيام المقبلة أو عندما تمر أزمة كورونا.

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وقالت صحيفة “telegraf” “إن الاتحاد تلقى هدية صغيرة حقيقية بسبب عدم انضباط مهاجم باوك سالونيكا السابق. ستمكن الأغنياء السعوديون أخيرًا من إنهاء عقد بريجوفيتش الذي تم استبعاده من الفريق الأول قبل شهرين لعدم سعادتهم بالمستوى الذي يقدمه“.

وأضافت “من المفترض أن الاتحاد يحاول الآن استغلال مشاكل بريجوفيتش مع الحكومة الصربية، ويحاول إنهاء العقد في ظل أزمته الحالية، ليتعين على اللاعب بموجب ذلك دفع ما يصل إلى 18 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المتبقية. بالتأكيد أموال كثيرة”.

بداية جيدة ثم التراجع

وانتقل لاعب منتخب صربيا السابق من باوك إلى الاتحاد في يناير 2019 مقابل 10 مليون يورو، ووقع بريجوفيتش مع عميد الأندية السعودية لمدة 4 سنوات ونصف براتب سنوي قدره 5.5 مليون يورو.

وقد ظهر بريجوفيتش بصورة جيدة في الأشهر الستة الأولى مع النمور، لكنه بعد ذلك وقع في أزمة فنية، وتراجع مستواه، ولعب صاحب الـ29 عامًا مع اتحاد جدة في 27 مباراة، وسجل 12 هدفًا، وصنع 5 أهداف،

العرض الروسي

في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كان بريجوفيتش في تفاوض مع لوكوموتيف، ولكن حتى الروس لم يتحملوا العبء الأكبر من راتبه السنوي الضخم.

وتُعتبر فترة بريجوفيتش مع باوك اليوناني هي الأفضل في مسيرته الاحترافية، حيث أحرز في بلاد الإغريق 55 هدفًا في 86 مباراة، وصنع لزملائه 8 أهداف.