شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» يطلب شراء أحمد رفعت من الزمالك.. والأبيض يدرس أكثر من سيناريو لإتمام صفقة عمر جابر من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عرضًا من الاتحاد السكندرى لضم أحمد رفعت، لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، المعار إلى الفريق السكندرى، لشرائه بشكل نهائى من القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل؛ فيما يدرس مسؤولو القلعة البيضاء أكثر من سيناريو لإتمام التعاقد مع عمر جابر، لاعب بيراميدز، للحصول على خدمات نجم الفريق السابق مقابل دفع مبلغ مالى، والسيناريو الآخر هو التعاقد مع اللاعب عن طريق دفع مبلغ مالى بسيط والاستغناء عن لاعب نهائيًا ولاعب آخر على سبيل الإعارة، وسيتوقف هذا الأمر على التوافق بين الناديين حول تفاصيل الصفقة والاستقرار على الأسماء التى سيقدمها الزمالك فى الصفقة.

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ويرغب عمر جابر فى العودة للزمالك، بعد فترة من الاحتراف الخارجى فى بازل السويسرى، ثم لوس أنجلوس جلاكسى الأمريكى، الذى فعّل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل مليونى دولار، ثم بيراميدز الذى تعاقد معه فى 2018، ولمدة 4 سنوات.

ويأمل عمر جابر فى العودة للقلعة البيضاء، أملًا فى تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الفريق يسير بخطى جيدة منذ عدة مواسم، بالإضافة إلى أنه أحد كباتن الفريق بعد شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبدالشافى.

وفى شأن مختلف، يستعد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، لعرض كل صفقات الموسم الجديد على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وذلك بعد تأكيد رئيس الزمالك أن المدير الفنى مستمر فى القلعة البيضاء، الموسم المقبل، بغض النظر عن استكمال الموسم الحالى من عدمه.