شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عقود اللاعبين يفجر الخلافات داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل النادى الأهلى بسبب الخلاف بين الجهاز الفنى واللاعبين وإدارة النادى التي تدرس تخفيض العقود بنسبة ٢٥٪ بداعى ظروف توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا والغموض الذي يحيط بمصير الدورى واحتمالية إلغائه في حالة استمرار تفشى فيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة.

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ووفقا لمصدر داخل النادى فإن محمود الخطيب، رئيس النادى؛ قرر عقد جلسة مع رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة، لمناقشة آخر المستجدات بشأن فترة التوقف بسبب تفشى الفيروس فضلا عن مناقشة اقتراح تخفيض المرتبات من عدمه وفقا للوضع الراهن.

وأضاف المصدر أن فريق الكرة يرفض فكرة تخفيض العقود بداعى أنهم متضررون من التوقف وصعوبة حصولهم على مكافآت كبيرة في حالة إلغاء الدورى ويخشى رئيس النادى من ثورة غضب الفريق في حالة إتخاذ قرار متسرع كما أنه يرغب في تجديد عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قبل البت في أي قرار.

وتابع المصدر:«مجلس الإدارة سيضطر لتأجيل طرح فكرة تخفيض المرتبات والعقود لحين وضوح الرؤية بشأن استئناف الدورى أو إلغائه».