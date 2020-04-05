شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» ينفي تحديد 3 أغسطس لاستكمال دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» وجود موعد نهائي في الثالث من أغسطس لاستكمال دوري الأبطال هذا الموسم بعدما نقل تقرير في محطة تسي.دي.إف التلفزيونية الألمانية عن رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين قوله إن المسابقة يجب أن تنتهي بحلول هذا التاريخ.

وقال اليويفا في بيان: «ذكر تقرير أن ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا أبلغ تسي.دي.إف في ألمانيا بأن دوري الأبطال يجب أن ينتهي بحلول الثالث من أغسطس، هذا ليس صحيحا».

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وتم تعليق مباريات الدوري في كافة أنحاء أوروبا تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف دوري الأبطال بينما كان دور الستة عشر لم ينته بعد.

وقال اليويفا في بيانه «اليويفا يحلل في الوقت الحالي كل الخيارات لاستكمال الموسمين المحلي والأوروبي مع اتحاد الأندية الأوروبية وروابط بطولات الدوري الأوروبية في مجموعة العمل التي بدأ عملها في 17 مارس. أولوية كل أعضاء مجموعة العمل الحفاظ على الصحة العامة».

وأضاف: «وبعد ذلك علينا العثور على حلول لاستكمال المسابقات. يتم دراسة الخيارات حاليا لإقامة المباريات في يوليو وأغسطس إذا دعت الحاجة، وفقا لتواريخ استئناف اللعب وإذن السلطات الوطنية».