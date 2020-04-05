شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: الزمالك فوق رأسي.. وطارق حامد يعلق: شرف لأي لاعب اللعب بقميصه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، فيديو له بصحبة طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»

ونفى نجم منتخب مصر السابق توجيهه أي انتقاد لنادي الزمالك العريق وقال: «البعض حرف الحديث الذي قلته عن الزمالك وجمهوره».

وأضاف: «العلاقة بين اللاعبين والمدربين والإدارات والجماهير باقية مدى الحياة ،ما قيل أنني أسأت للزمالك وجماهيره ليس صحيحا على الإطلاق».

Advertisements

وأكمل حديثه قائلا: «نادي الزمالك فوق رأسي وكذلك جمهور الزمالك».

وتدخل طارق حامد في الحوار وقال: «الزمالك نادي كبير وعظيم أي حد له الشرف لارتداء قميص الزمالك».

وصرح الحضري في وقت سابق أنه يتمنى «محو» فترته مع الزمالك، لأنه لم يتمكن من تقديم المستوى المطلوب ولم تساعده الظروف داخل النادي.

وتسببت تصريحات الحضري في غضب قطاع كبير من جمهور الزمالك، إلى جانب نجوم الفريق السابقين.