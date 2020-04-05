شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم اتحاد جدة يعاقب بثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020 اوقف مهاجم اتحاد جدة السعودي بريوفيتش يوم الجمعة الماضي لانتهاكه قرار منع التجول وكان رفقة مجموعة وتم توقيفه مع أكثر من 12 شخصا كانوا يحضرون حفلة في أحد فنادق العاصمة الصربية في بلغراد.

واعترف بريوفيتش بخطئه أمام مكتب المدعي العام علما بأن هذا الحكم بحاجة للنظر من قبل المحكمة. وانضم برييوفيتش (29 عاما) لاتحاد جدة في كانون الثاني/يناير من العام الماضي لمدة أربعة أعوام ونصف العام مقابل ١٩٫٢٥ مليون يورو .

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