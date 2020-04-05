هل يعود رونالدو إلى فريقه السابق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن احتمالية إستعادة ريال مدريد الإسباني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يفتقد لفريقه السابق الذي تراجعت نتائجه كثيرًا بعد بيعه.

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وأضاف: "رونالدو ليس سعيدًا في تجربته الجديدة في الدوري الإيطالي، بالرغم من أنه يعد أقوى الفرق الأوروبية ودائم المنافسة على لقب الكالتشيو ودوري الأبطال".

واختتم: "في حال رغبة الميرنجي إستعادة نجمه السابق، سيتعين عليه دفع ما يقرب من 100 مليون يورو نظير خدماته، نظرًا لحفاظه على بريقه وتألقه وتأثيره على التواصل الاجتماعي".

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو عام 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في سوق الرياضة العالمي.