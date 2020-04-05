كورونا يؤجل فتح قلب روبنسون

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

تأجلت عملية في القلب كان من المفترض أن يخضع لها ظهير أيسر فريق ويجان الإنجليزي أنطوني روبنسون (22 عاما)، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يخضع اللاعب الأمريكي الدولي روبنسون لعملية تصحيح انتظام ضربات القلب، عقب اكتشاف علته في يناير الماضي، حينما كان يستعد للانضمام إلى ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأمل اللاعب المولود في إنجلترا في إمكانية إجراء العملية في وقت يتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، ليتمكن من العودة إلى الملاعب في حال استئناف الموسم.