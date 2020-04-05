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معاقبة بريجوفيتش بالحبس في منزله 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

عاقبت الجهات المختصة في صربيا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش بالحبس في منزله 3 أشهر نظير عدم احترامه القيود المفروضة في صربيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وألقت السلطات الأمنية القبض على بريجوفيتش الجمعة الماضي عندما كان برفقة عدد من أصدقائه (نحو 20 شخصا) في أحد الفنادق رغم أن الحكومة الصربية منعت تجمع أكثر من 5 أشخاص في أماكن مغلقة، قبل البدء في ساعات حظر التجول بين الخامسة مساء والخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع وحظر تام يوم الأحد.

وكشفت صحف صربية عدة، منها صحيفة bilic، أن اللاعب كان برفقة عدد من أصدقائه يتجولون بالسيارات قبل الوصول إلى الفندق على الرغم من حظر التجول وفق الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة، مما أدى إلى إيقاف بيرجوفيتش وأصدقائه على ذمة التحقيق ثم عرضهم على النيابة لفرض العقوبات المعنية بالمخالفين لأنظمة إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقد تعلن هذه الخطوة نهاية علاقة اللاعب بناديه الاتحاد، خاصة أن الأخير يسعى للتخلص منه.

من جهة أخرى دخل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عساف القرني منتصف فترة الأشهر الستة الحرة التي تمكنه من الانتقال لأي ناد دون الرجوع لناديه الاتحاد.

وكان اللاعب جدد عقده في 30 يوليو 2018 لمدة موسمين إبان إدارة الرئيس الأسبق نواف المقيرن ليذود حينها عن مرمى الفريق بجوار زميله فواز القرني.

ومنذ رحيل المدير الفني السابق لويس سييرا وقيد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في كشوفات الفريق، أصبحت فرصة مشاركة عساف ضئيلة كون الحارس البرازيلي استطاع كسب ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي المقال هينك تين كات ليكون أساسيا، وكذلك في الفترة الحالية التي يشرف فيها المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على الفريق.

وفي إطار الدور الاجتماعي الذي توليه إدارة النادي اهتمامها، تكفل رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي بقيمة 3000 وجبة تقدم لعدد من الأسر المتعففة المتضررة من الأوضاع الراهنة.