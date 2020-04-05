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الغامدي يقترح زيادة فرق المحترفين

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الغامدي يقترح زيادة فرق المحترفين
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

اقترح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين بالباحة، سليمان الغامدي، تصعيد فرق من أندية الدرجة الأولى إلى دوري الأمير للمحترفين، وزيادة فرق الدوري، دون تطبيق للهبوط في الموسم الحالي.

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ويتصدر العين ترتيب فريق دوري الدرجة الأولى حتى قبل توقفه عند الجولة الـ28 برصيد 56 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق الباطن برصيد 53 نقطة، ثم البكيرية وأحد في المركزين الثالث والرابع برصيد 50 نقطة لكل منهما.

وقال الغامدي لقناة «sbc» التلفزيونية إن فريقه سيمتثل لأي قرار تصدره وزارة .

وعن اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق قال الغامدي إنهم موجودون ولم يطلبوا الرحيل عن النادي في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بانتشار .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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