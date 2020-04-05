الغامدي يقترح زيادة فرق المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة
اقترح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين بالباحة، سليمان الغامدي، تصعيد فرق من أندية الدرجة الأولى إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وزيادة فرق الدوري، دون تطبيق للهبوط في الموسم الحالي.
ويتصدر العين ترتيب فريق دوري الدرجة الأولى حتى قبل توقفه عند الجولة الـ28 برصيد 56 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق الباطن برصيد 53 نقطة، ثم البكيرية وأحد في المركزين الثالث والرابع برصيد 50 نقطة لكل منهما.
وقال الغامدي لقناة «sbc» التلفزيونية إن فريقه سيمتثل لأي قرار تصدره وزارة الرياضة.
وعن اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق قال الغامدي إنهم موجودون ولم يطلبوا الرحيل عن النادي في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
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