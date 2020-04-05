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نجوم سابقون يقودون حملة إرشادية بكل اللغات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

شارك عدد من نجوم كرة القدم السعوديين السابقين في حملة لتوعية السكان بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بكل اللغات، وذلك عبر توزيع أدوات تعقيم ومنشورات تتضمن نصائح إرشادية وطبية بجانب المطالبة بضرورة البقاء في المنزل خلال الفترة الحالية للحد من انتشار الفيروس.

وأكد رئيس جمعية رعاية الرياضيين الخيرية نصار الظاهري أن الفكرة جاءت من وعي الجمعية بدورها في المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الجهات ذات الصلة، ونشر الوعي بعدد من اللغات، مبينا أن من بين النجوم الذين شاركوا في الحملة، خالد قهوجي، ومرزوق العتيبي، وعبدالرحمن أبوسيفين، وعبدالهادي حداد، مؤكدا أن الجميع كان يود المشاركة والتفاعل إلا أنه وامتثالا للتوجيهات بمنع التجمعات لأعداد كبيرة قلص عدد المشاركين.

وأوضح اللاعب السابق خالد قهوجي أن فكرة المبادرة هي إيصال المعلومات لغير الناطقين بالعربية من خلال منشور يحوي التعليمات كافة بلغات مختلفة، مع توزيع عدد من المعقمات والمنظفات الشخصية.