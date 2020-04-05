شكرا لقرائتكم مروان محسن يرد الانتقادات الموجهة لوليد سليمان: أنت أكبر من الناس دى يا حاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بادر مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى بتدعيم صديقه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر اليوم بعد الانتقاد الذى تعرض له الأخير خلال الساعات الماضية، عبر أحد البرامج التلفزيونية، ورد الحاوى على تلك الانتقادات قائلاً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "القافلة تسير و....".

وعلق مروان من خلال "كومنت" له على تغريدة وليد سليمان، حيث كتب: "أنت أكبر من الناس دى يا حاوي" .

ويرتبط الثنائى بعلاقة صداقة قوية، حيث كان وليد سليمان أكبر الداعمين لمراون محسن خلال الفترة الماضية وتحديدا عقب الهجوم القوى الذى شنه بعض الجماهير الحمراء على المهاجم الدولى بسبب كثرة إضاعة الفرص أمام مرمى الخصوم ن ليخرج بعدها الحاوى ليؤكد ان مروان من أفضل المهاجمين فى تاريخ الأهلى ويسهل كثيرا على لاعبى الوسط ويجيد الإستلام تحت ضغط وأن ازمة إضاعة الفرص ما هى إلا مسألة وقت وسيعود اللاعب أفضل من الأول

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يذكر أن وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، ليستمر مع الأحمر لمدة عامين مقبلين بعد أن كان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي .



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وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من رحيل الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .