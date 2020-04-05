شكرا لقرائتكم طارق السيد: الأهلى خسر أحمد فتحى وليس العكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق السيد لاعب الزمالك الأسبق أن النادى الأهلى خسر أحمد فتحى وليس العكس خاصة أن الجوكر لاعبا كبيرا وصاحب خبرة عالية.

أشار نجم الزمالك الأسبق في تصريحات خاصة أن أحمد فتحى ليس من أبناء النادى الأهلى كى تحزن عليه جماهير القلعة الحمراء.

أضاف السيد إن أحمد فتحى علم ونجم كبير وتعرفه كل الجماهير المصرية مؤكدا أنه لن يخسر شعبيته برحيله عن القلعة الحمراء.

أكد نجم الزمالك الأسبق:" أحمد فتحى معروف سواء بجماهير الأهلى أو غيرهم لو مشى في الشارع كل الناس هتعرفه وهتطلب تتصور معاه".

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وأبلغ أحمد فتحي إدارة نادي الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.