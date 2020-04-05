شكرا لقرائتكم هل يكون نبيل عماد دونجا صفقة الأهلي القادمة؟ .. الخليج 365 يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة التوقف الحالية والتي تأتي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لإنهاء عدد من الملفات الهامة يأتي على رأسهم الصفقات الصيفية التي من المقرر أن يجريها الفريق نهاية الموسم الجاري.

وعلم الخليج 365 أن نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني طالب إدارة الأهلي بتحديد موقفها في مسألة ضمه، خاصة وأنهم دخلوا في مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمر انقطع بشكل مفاجيء ولم يتواصل معه أي مسئول أهلاوي.

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وعاني الأهلي بشكل كبير في تدعيم وسط الملعب في الموسم الماضي قبل أن ينجح في التعاقد مع الثنائي المالي اليو ديانج ومحمود متولى والذين انها أزمة الوسط بشكل كبير ليتراجع الأهلي خطوات في ملف ضم دونجا.

وطلب دونجا من إدارة الأهلي والوسيط الذي تحدث معه بشأن الانتقال للفريق الأحمر بضرورة حسم موقفهم خاصة وأنه يملك عرض من الزمالك وعرض خليجي مغري إلا أن رغبته الأولى حالياً هي اللعب للفريق الأحمر.