شكرا لقرائتكم حمادة أنور يستعيد ذكريات السوبر المصري مع شيكابالا وأوباما وجنش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك صورة عبر صفحته الرسمية علي مقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تجمعه بكل من محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وجنش لاعبو الفريق في رحلة العودة من الامارات مع كأس السوبر المصري.

وتغلب الزمالك علي الأهلي بركلات الترجيح في السوبر المصري قبل تجميد النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.



0ccfff1a-f718-4ede-aa05-6a5c95f379b6

Advertisements

من ناحية اخري يؤدي لاعبو الزمالك بعض التدريبات الخفيفة في الملاعب من منازلهم وذلك بسبب إطالة مدة التوقف التي يشهدها العالم الكروي، ويحرص بعض اللاعبين علي الذهاب الي الملاعب القريبة من منازلهم في الصباح الباكر لخوض تدريبات خفيفة بين اطالات وتدريبات لياقة بدنية بصورة فردية مع متابعة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق..

من ناحية اخري كشف مصدر مقرب من أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى المنتخب الأولمبى، حقيقة مفاوضات بيراميدز مع اللاعب لضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد، فى صفقة تبادلية مع ناديه بعد إبداء الزمالك رغبة فى ضم عمر جابر من بيراميدز إلى جانب أحمد أيمن منصور مدافع الأخير.

وأوضح المصدر إن فتوح لم يتلقى أية اتصالات من بيراميدز بشأن ضمه وإن رغبته الأولى فى الموسم الجديد تكمن فى العودة إلى صفوف فريق الزمالك، خاصة إنه خرج على سبيل الإعارة ليشارك بشكل أساسى ويعود مجددا لقلعة ميت عقبة.