شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد يتوج الأهلي بطلا للدوري حال إلغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي، مصير بطل الدوري المصري هذا الموسم، حال الغاء المسابقة، مجيبا على السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي حول هوية البطل، في ظل الفارق الكبير الذي يتصدر به الأهلي جدول الترتيب، بعد انقضاء نصف المسابقة تقريبا.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب الوصافة والذي خاض 18 مباراة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

وتقرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر(التدريبات والمباريات) وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة كافة جميع الأجهزة واللاعبين لحين إشعار آخر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على العالم.

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وقال فضل الله في تصريحات خاصة، أن الفيفا ليس من اختصاصها اجبار الاتحاد المصري لكرة القدم على الغاء المسابقة المحلية أو استئنافها، موضحا أ، الدوري شأن محلي خالص وأي قرار يخصه ملك للاتحاد المصري لكرة القدم، وليس للاتحاد الدولي سلطة عليه.