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الاتحاد السكندرى يشكر طلعت يوسف بعد تخفيض راتبه للنصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالشكر لطلعت يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على المبادرة التى قاموا بها تجاه ناديهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 50 % دعما للنادى في مواجهة تداعيات أزمة فيروس .

كان طلعت يوسف قام بمبادرة بالأمس بالإتصال هاتفيا بمحمد مصيلحى وإبلاغه بتخفيض قيمة راتبه الشهرى بجانب جهازه المعاون للنصف خلال فترة الحظر كنوع من رد الجميل لناديه فى ظل توقف النشاط الرياضى وعدم وجود الموارد المالية الكافية فى الوقت الحالى نظرا لعدم وجود مدخلات لسيد البلد .

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أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن هناك حالة تطوير وطفرة في صفوف زعيم الثغر، بدليل تواجده في المركز الخامس بجدول الدوري، متمنيا انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وأن يكلل المجهود المبذول من الحكومة وكل المسئولين بزوال الغمة، خاصة أن الجميع يمر بظروف صعبة خلال هذه المرحلة.

قال مصيلحي عبر قناة الزمالك، أن طلعت يوسف أحد أبناء النادي، وكنا نتحدث معا عن الوضع المالي في الفترة الراهنة بالنادي والواقع الذي يعيشه زعيم الثغر ، والذي لا توجد به موارد في الوقت الحالي مع توقف النشاط الرياضي ، وعندما شرحت الموقف ليوسف تقدم بمبادرة طيبة بتخفيض راتبه إلى النصف ومعه أعضاء الجهاز الفني بالكامل، وأشكرهم على موقفهم .


طلعت يوسف

 

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