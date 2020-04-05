شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يرد على منتقديه : القافلة تسير و ...... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وليد سليمان لاعب النادى الأهلى بالرد على منتقديه بتغريده عبر صفحته الشخصية على تويتر ، معلقا : القافلة تسير و .........

وتعرض وليد سليمان لإنتقاد من عدد من المحللين و أبرزهم إبراهيم سعيد الذى وصفه بأنه لاعب ضعيف و لا يستحق الملايين .

بات وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من رحيل الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

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جدد مسئولو النادي الأهلي عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين، بعد الجلسة التي عقدت بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يرأسها محسن صالح، وأعلن الأهلى عن التجديد لوليد سليمان.

ووقع وليد سليمان لاعب الاهلي مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه في موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.