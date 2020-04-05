الأسم "نجم" والفعل مفيش.. أفارقة لم يقدموا جديد للزمالك (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المئات من اللاعبين الافارقة والأجانب بصفة عامة الي الأندية المصرية علي مدار تاريخها، ولكن القليل منهم من ترك بصمة واضحة واصبح علامة في ذاكرة الجمهور.
كما ان هناك لاعبين افارقة كانوا يحملون أسماء كبيرة قبل انضمامهم الي الدوري المصري، ولكن بمجرد احترافهم في مصر لم قدموا أي جديد يذكر ورحلوا دون وجود، وابرز اللاعبين المنضمين للزمالك ينطبق عليهم هذا الوضع هم:الغاني اجوجو
المهاجم الغاني الراحل جونيو اجوجو انضم للزمالك موسم 2008 عقب تألقه دوليا مع منتخب غانا ف بطولتي أمم افريقيا 2006 و 2008 ، وكان احد ابرز مهاجم القارة السمراء، ولكن موسمه مع الزمالك كان مخيبا للامال حيث فشل المهاجم الغاني في ان يكون مرعبا للحراس واحرز 4 اهداف فقط من 16 مباراة شارك بها طوال الموسم ليرحل الي الدوري القبرصي.
المهاجم المغربي خالد بو طيب انضم للزمالك قادما من الدوري التركي وكان مهاجم المنتخب المغربي الأول في كأس العالم 2018 وامم افريقيا 2019 ، الا ان موسمه مع الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب ليهرب اللاعب ويفسخ تعاقده مع الزمالك.
البنيني رزاق
المهاجم البنيني رزاق اوتوموتيسي انضم للزمالك عقب تألقه دوليا مع منتخب بلاده منذ 2004 ، واحترف في العديد من الفرق الكبرى مثل النصر السعودي وهيلسنبرج السويدي ، الا ان موسمه في الزمالك كان سئ جدا ليرحل دون ان يكون المهاجم المنتظر للزمالك.
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