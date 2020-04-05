شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الزمالك يكشف حقيقة دخوله فى صفقة تبادلية مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى المنتخب الأولمبى، حقيقة مفاوضات بيراميدز مع اللاعب لضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد، فى صفقة تبادلية مع ناديه بعد إبداء الزمالك رغبة فى ضم عمر جابر من بيراميدز إلى جانب أحمد أيمن منصور مدافع الأخير.

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وأوضح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، من قبل إنه تم الاستقرار على عودة فتوح إلى الفريق الأبيض نهاية الموسم الحالى، عقب نهاية إعارته إلى سموحة، بعدما ظهر بصورة جيدة مع النادى السكندرى والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

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ويبحث مسؤولو الزمالك، خلال الفترة الحالية حسم عدد من الأمور المختلفة منها ملف صفقات الصيف مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى بدوره يقوم بالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء وذلك لحسم النقاط المختلفة بشأن الفريق سواء ملف الصفقات أو الاستعدادات التى يخوضها اللاعبين فى المنزل فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل المدرب الفرنسى مع المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء من أجل إخطاره بصورة مستمرة بآخر المتطلبات والاستعدادات للفترة القادمة مع وضع جميع السيناريوهات الخاصة بالمرحلة القادمة خاصة إن الأبيض فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى بشأن مباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد لها الشهر القادم.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.