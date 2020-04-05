شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة للاعبى الزمالك فى الملاعب القريبة من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي لاعبو الزمالك بعض التدريبات الخفيفة في الملاعب القريبة من منازلهم وذلك بسبب إطالة مدة التوقف التي يشهدها العالم الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحرص بعض لاعبي الزمالك علي الذهاب الي الملاعب القريبة من منازلهم في الصباح الباكر لخوض تدريبات خفيفة بين اطالات وتدريبات لياقة بدنية بصورة فردية مع متابعة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك صرف راتب شهر للاعبين فى فترة التوقف الحالية التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وتسلم عدد من اللاعبين رواتبهم خلال الفترة الحالية، بعدما أكد مصدر مسؤول بالنادى الأبيض صرف 5.5 مليون جنيه للاعبين فى الفترة الأخيرة.

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ويبحث مسؤولو الزمالك، خلال الفترة الحالية، حسم عدد من الأمور المختلفة فى ملف صفقات الصيف خلال الفترة الجارية مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الذى بدوره يتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، لحسم النقاط المختلفة بشأن الفريق سواء ملف الصفقات أو الاستعدادات التى يخوضها اللاعبين فى المنزل فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل المدرب الفرنسى مع المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء من أجل إخطاره بصورة مستمرة بآخر المتطلبات والاستعدادات للفترة القادمة مع وضع جميع السيناريوهات الخاصة بالمرحلة القادمة خاصة أن الأبيض فى انتظار قرار الاتحاد الأفريقى بشأن مباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لها الشهر المقبل.