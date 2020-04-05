شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتولي جهاد جريشة رئاسة لجنة الحكام خلفاً لجمال الغندور ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال منصب رئاسة لجنة الحكام من الملفات الهامة داخل اتحاد الكرة ، وهل سيتم إسناد رئاسة اللجنة إلى إسم جديد عقب تحديد موعد رسمي لعودة النشاط الكروي ، خلفا لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الذى تم قبول إستقالته من قبل اللجنة الخماسية برئاسة لجنة الحكام و السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تعيين جهاد جريشه فى هذا المنصب خاصة أن الحكم الدولي تلقى عرضا شفويا من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، باعلان اعتزاله التحكيم علي أن يتولي رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد مع اعطاء الحرية له كاملة في تشكيل لجنته.

مصدر مقرب من جهاد جريشة أكد لـ " الخليج 365 " أنه فى حالة وصول عرض رسمي من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عقب تحديد موقف عودة النشاط المتوقف حالياً بسبب إنتشار فيروس كورونا ، وعندها سيحسم جريشة موقفه من تولي منصب رئاسة لجنة الحكام أم الإستمرار فى الملاعب و التحكيم لفترة أخري خاصة أنه ما زال قادر على العطاء .

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حدد اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام.