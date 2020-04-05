شكرا لقرائتكم خبر عن لويز أندري: سيراميكا كليوباترا يحتاج 10 أيام لتجهيز لاعبيه حال استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث البرازيلي لويز انظري مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن الحالة البدنية للاعبي الفريق في الفترة الحالية، وكذلك المدة التي يحتاجها من أجل إعادة تأهيل اللاعبين وتجهيزهم لاستئناف دوري الدرجة الثانية من جديد.

وقال لويز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت إنه يحتاج إلى ١٠ أيام من أجل إعادة تأهيل اللاعبين وتجهيزهم في حالة العودة إلى التدريبات خلال هذا الأسبوع، ومع زيادة مدة منع التدريبات تزداد المدة التي يحتاجها إلى تجهيز اللاعبين، مشددا على أنه في حالة العودة للتدريبات بعد شهر رمضان فإنه سيحتاج إلى ٢٥ يوما.

وأضاف مدرب الأحمال: "الحالة البدنية للاعبي سيراميكا كليوباترا جيدة للغاية، منحنا اللاعبين برنامج بدني ينفذوته داخل المنزل، ونتابع البرامج من خلال جهاز ال GPS واللاعبون ينفذونها بكل جدية وإلتزام داخل البيوت، والحالة النفسية لهم على أعلى مستوى، وجاهزون لاستئناف المسابقة في أي وقت".

من ناحية اخرى تمنى معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا استئناف مسابقة دورى الدرجة الثانية، بما يتماشى مع تعليمات السلامة العامة والإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة المصرية، مشددا على أن ما يهمه فى المقام الأول هو حياة المواطن المصرى.

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وقال البطاوى "نحن فى نادى سيراميكا كليوباترا نستعد بكل قوة لاستئناف المسابقة في الوقت الذي يراه المسئولون مناسبا، وإن كان هناك خطورة في حالة اتخاذ هذا القرار فنحن ندعم ما تراه الحكومة المصرية صحيحا للحفاظ على أرواح المواطنين".

وأضاف المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا "أعتقد أن العالم كله يمر بظروف استثنائية، وحال الإلغاء سيكون القرار صعبا علينا كنادي، لأننا أنفقنا ملايين الجنيهات من أجل تحقيق حلم الصعود، ويتبقى على تحقيقه خطوات قليلة، فلقد تعبنا كثيرا هذا الموسم، وتصدرنا المسابقة منذ اليوم الأول وحتى قبل التوقف".