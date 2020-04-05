شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعتذر للزمالك: الأبيض وجماهيره على راسى من فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطني الأسبق، اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

ونشر الحضري مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضري في مقطع الفيديو : "يمكن في ناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير النادي الأبيض".

وأضاف الحضري : "أي شخص قام بتحوير حديثي التليفزيوني بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثي ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسي من فوق" ، متابعا "هي مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هي علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".

وظهر عصام الحضرى فى لقاء تليفزيونى منذ أيام، وأثار اللاعب جدلا بعد التصريحات التى خرج بها، والتى يمكن أن تسمى "قذائف" فى ظل توقيتها، والتصريحات هى..

1- لم أعتزل كرة القدم حتى الآن.

2- ابتعدت عن إكرامى والشناوى بسبب السحر.

Advertisements

3- زكى عبد الفتاح وبوب برادلى فضحا المنتخب ولم يكونا يستحقا أن يتوليا تدريب المنتخب.

4- بكيت بعد علمى أننى الحارس الثالث فى أمم أفريقيا بالجابون.

5- قلت لأحمد ناجى "إنت مالك" عندما قال لى "فك بوزك".

6- قلت لأبو ريدة : مصلحة مصر إنى ألعب لأن إكرامى والشناوى مش هيقدروا يتحملوا الضغط، وحراس المرمى مش بيحبوا بعض.

7- أزمات ومشاكل حراس المرمى من أيام البطل وشوبير وإكرامى الكبير.

8- فى الملعب مبحبش غير نفسى.

9- روحت الأهلى على شوبير والحمد لله بطل وتوليت حراسة المرمى من بعده وأصبحت رقم واحد فى مصر.

10- مفيش حد يقدر يقعدنى غير ربنا.. ومحمد الشناوى كان موجود معايا قبل انضمامه للأهلى وكان ترتيبه الرابع، وعندما جاء الأهلى لم يكن فى الصورة.