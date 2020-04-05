على طريقة لاكاسا دي بابل..المقاصة يستعرض أسلحته بحضور إيهاب جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادي مصر المقاصة عبر حسابها على موقع تويتر، صورة للفريق مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، على طريقة المسلسل الأسباني لاكاسا دي بابل. وعلقت صفحة المقاصة على الصورة: بيلا تشاو..لاكاسا دي المقاصة.

مصر المقاصة توقع وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة أن قرار استكمال بطولة الدورى المصرى سيتخذ من الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " لان هذا الامر على مستوى العالم . وأوضح وليد هويدى خلال تصريحات صحفية أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 يسهل مهمة أستكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وان جميع الرق تحتاج الى شهر كامل لاستعادة فورمة المباريات . Advertisements وأشار وليد هويدى أنه دائم المتابعة مع لاعبى الفريق خلال المرحلة الحالية وان طبيب الفريق قام بوضع برنامج خاص للتدريب داخل المنزل . يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأكدت مصادر داخل الجبلاية في وقت سابق ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه. ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.

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