عبد الحميد بسيونى : تعاون النجوم فى تخفيض الرواتب مهم من أجل الموظفين و العمال البسطاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش أن تعاون نجوم الكرة و المدربين فى أمر تخفيض العقود و الرواتب أمر مهم فى ظل توقف النشاط لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

و قال عبد الحميد بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365، أن تعاون النجوم فى تخفيض الرواتب أمر مهم من أجل المساهمة فى عدم تأخير الأندية رواتب العمال و الموظفين البسطاء و هذا هو الأهم .

و أشار بسيونى إلى أن هذا أمر إنسانى يجب على الجميع مراعاته دون الشعور بأى غضب أو ضغينة خاصة أن الكل يعلم إننا نمر بظروف صعبة فى هذه الفترة .

و تدرس بعض الأندية تخفيض عقود و رواتب اللاعبين ، بينما يرفض البعض تطبيق هذا الأمر بالرغم من إيقاف النشاط .

كان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف بطولة الدوري بمختلف أقسامه حتي منتصف شهر ابريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

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أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين.