شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة جزائرية: بغداد بو نجاح مفاجأة الأهلى في الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية جزائرية، أن النادى الأهلى المصرى يفكر فى التعاقد مع المهاجم الجزائرى بغداد بونجاح لاعب السد القطرى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "fennecfootball" أن الأهلى يسعى للتعاقد مع بغداد بونجاح، الذى يرتبط بعقد مع السد القطرى حتى يونيو 2024.

وذكرت أن بونجاح قد يكون مفاجأة النادى الأهلى فى السوق الصيفى المقبل، حيث قدم عرضا ضخما للتعاقد مع المهاجم الدول، موضحة أن المفاوضات بدأت بين إدارتى الأهلى والسد، وأنهما يقتربان من إيجاد أرضية مشتركة لإبرام الصفقة، وأردفت أن الجانب المالى سيكون حاسما فى نجاح الصفقة.ولا يبدو أن مهمة الأهلى فى التعاقد مع بونجاح ستكون سهلة، فهو الهداف الأول للسد، ومن الصعوبة أن يوافق على بيع اللاعب، كما أن القدرات المالية للنادى القطرى تتيح له الإبقاء على اللاعب، وصده عن إغراءات الأهلي.

لمعرفة قيمة العرض الذى تقدم به الأهلى وفقا لما ذكرته الصحيفة من هنا

جدير بالذكر أن بغداد بونجاح، البالغ من العمر 28 عاما، سجل الموسم الحالى 16 هدفا، وصنع 10 فى 21 مباراة مع السد.

Advertisements

وبالمجمل سجل بونجاح 113هدفا، وصنع 31 فى 102 مباراة مع السد، منذ انتقاله إليه معارا صيف 2015، قبل أن يشتريه السد بشكل نهائي.

وفى سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

واعترف المصدر بدخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأضاف المصدر أن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي.