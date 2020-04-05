اعتقال اللاعب ألكسندر بريجوفيتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتقلت الشرطة الصربية اللاعب ألكسندر بريجوفيش، لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لـ”رويترز” فقد نقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان قوله: اعتقل بريجوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الادعاء.

ريبيتش أضاف، انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلجراد بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء وكانوا أكثر من خمسة أشخاص في المجمل.

المسئول تابع، الفندق أيضا يتحمل مسئولية لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات.. فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل.

Advertisements

الحكومة الصربية فرضت حظرا للتجول من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع في حين فرضت حظرا أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بداية من الواحدة مساء السبت وحتى الخامسة من صباح الاثنين بهدف احتواء العدوى.

الحكومة طلبت من السكان عدم الخروج في نزهات أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية وكذلك تجنب أي تجمعات عامة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في صربيا 1476 حالة إضافة إلى 39 حالة وفاة.

وبهذا أصبح بريجوفيتش الذي يلعب لنادي الاتحاد السعودي ثاني لاعب صربي تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول في بلاده بعد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.