الامارات | بالفيديو.. مباراة كرة طائرة صانع ألعابها “كلب”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مباراة كرة طائرة صانع ألعابها “كلب” والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رياضياً مميزاً ظهرت فيه أسرة وهي تلعب الكرة الطائرة في حديقة المنزل، ويبدو من ذلك أن الأمور قد تكون عادية، ولكن مع مشاهدة الفيديو تفاجأ المتابعون من أن فريق الرجال يضم رجل واحد وكلب، وكان بارعاً في اللعب خلال التدريب الذي أقيم في البيت. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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