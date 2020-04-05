شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يساهم بـ 500 ألف وحدة طبية لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن مباردة النادي لدعم وزارة الصحة (من أجل مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا بالمساهمة بـ 500 ألف وحدة طبية.

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وقال ممدوح عيد خلال كلمة مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي: «إيمانا من نادي بيراميدز بدور وتأثير الرياضة في شعوب العالم، وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية والدور الرياضي لقطاع الرياضي خاصة في الوقت الحالي».

وتابع: «قررنا كإدارة ولاعبين وأجهزة فنية أن نشارك في دعم أبطالنا من الجيش الأبيض والأطقم الطبية بحوالي 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي في الفترة المقبلة في قنا والأقصر».

وتابع :«نحن في نادي بيراميدز حريصون على المنافسة الشريفة مع الأندية والآن نحن أكثر حرصا على المنافسة الشريفة وقت المحن ونطالب الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية أن تكمل منظوم الدعم».