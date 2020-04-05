شكرا لقرائتكم اجتماع حاسم غدا لأندية الدوري الايطالي لبحث مصير المسابقة واجور اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعقد رابطة أندية الدوري الإيطالي اجتماعا غدا الإثنين، يتم من خلاله مناقشة العديد من الأكور فيما يتعلق بمصير المسابقة، ولعل ابرز القضايا التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع تخفيض أجور اللاعبين، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن اجتماع جديد سيجمع 20 ناديا غدا، فبعد أن وافق كلا كمن يوفنتوس وإنتر ميلان على تخفيض الأجور، وصلت المحادثات مع بقية الأندية إلى طريق مسدود.
وترغب رابطة الأندية في أن يتنازل اللاعبون عن جزء من مستحقاتهم أو على الأقل يتنازلوا عن رواتبهم لمدة 4 أشهر، في الوقت الذي يرفض فيه بعض اللاعبين بالأندية ذلك وقد أبدوا استعداداهم الموافقة على تخفيض راتب شهر واحد فقط.
وتعد مسألة تخفيض أجور اللاعبين أزمة كبرى في الوقت الحالي، حيث تقوم بعض الأندية بتحركات فردية فيما يخص ذلك، ففي اسبانيا قام كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد بتخفيض الأجور بنسبة 70 %.
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