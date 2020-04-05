شكرا لقرائتكم مدير "الاولمبي" ينفي إقامة تدريبات لأي لاعب بالمركز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد عاطف حمودة مدير المركز الاولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات الوطنية ، علي عدم وجود أي لاعب علي الإطلاق يخوض تدريبات في المركز خلال هذه الفترة وفقاً لتعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب .

وأضاف حمودة في تصريحات خاصة ، أن هناك بعض اللاعبين طالبوا بخوض مران لعدد من الساعات القليلة داخل المركز ولكن تم رفضها من قبل وزير الشباب والرياضة ، مشيراً إلي أن المركز يتم فيه عملية تعقيم شاملة خلال فترة التوقف الحالية .

وأشار مدير المركز الاولمبي ، إلي أن اللاعبين يقومون حالياً بإجراء تدريبتهم في منازلهم وفقاً لتعليمات المدربين الخاصة بهم ، مؤكدا أن المركز سيفتح ابوابه لجميع اللاعبين بعد انتهاء هذه الأزمة .

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وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسميا لمدة عام، لتقام فى 2021 بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد.

غادر لاعبو المنتخبات القومية بمختلف اللعبات الرياضية أماكن التدريب الخاصة بهم سواء فى المركز الأوليمبى أو ستاد القاهرة ، بعد قرار تأجيل الأولمبياد لمدة عام من جانب اللجنة الاولمبية الدولية.

وطلبت اللجنة الأولمبية من مسئولى المركز الأولمبى وكذلك الاستاد وكافة الأندية والهيئات الرياضية ، إيقاف وتعليق كافة الأنشطة الرياضية فى الفترة الحالية تماشيا مع قرار التأجيل ، وكذلك مع قرار فرض الحظر من جانب من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ، لحسم مصير الموقف النهائى فى الفترة المقبلة ، سواء بوضع الخطط البديلة للاستعداد وكذلك موقف الحظر سواء بالاستمرار من عدمه .