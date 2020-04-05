شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: تخفيض راتبي مع الاتحاد السكندرى طبيعى فى ظل أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن تخفيض راتبه مع زعيم الثغر بنسبة 50% أمر طبيعي، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في تصريحات إذاعية، "تخفيض رتبي موقف طبيعي، في ظل الظروف التي نمر بها ومجلس الإدارة بقيادة محمد مصيلحي يبذل مجهودا كبيرا في دعم الفريق ودعم اللاعبين ماديا رغم توقف النشاط".

وأضاف طلعت يوسف، أنه كان لا يرغب في أن يعلن مجلس الإدارة عن موقف الجهاز الفني بتخفيض راتبه خاصة أن هذا واجبه اتجاه النادي، مشيراً إلي أنه ما يفعله المجلس مع اللاعبين سوف يكون له تأثير إيجابي قوي على الفريق بعد عودة النشاط.

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وأعرب المدير الفني للاتحاد، عن تمنيه لعودة النشاط الرياضي من جديد واستئناف مسابقة الدوري، ولكن جميع الأمور تشير إلى صعوبة حدوث ذلك على الأقل في الشهرين المقبلين.

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قد صرح أن طلعت يوسف أحد أبناء النادي، وكنا نتحدث معا عن الوضع المالي في الفترة الراهنة بالنادي والواقع الذي يعيشه زعيم الثغر ، والذي لا توجد به موارد في الوقت الحالي مع توقف النشاط الرياضي ، وعندما شرحت الموقف ليوسف تقدم بمبادرة طيبة بتخفيض راتبه إلى النصف ومعه أعضاء الجهاز الفني بالكامل، وأشكرهم على موقفهم.

وأضاف ، أن هناك حالة تطوير وطفرة في صفوف زعيم الثغر، بدليل تواجده في المركز الخامس بجدول الدوري، متمنيا انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وأن يكلل المجهود المبذول من الحكومة وكل المسئولين بزوال الغمة، خاصة أن الجميع يمر بظروف صعبة خلال هذه المرحلة.