شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يرفض العودة إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

وأعترف المصدر بدخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

Advertisements

وأضاف المصدر أن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي.

على صعيد أخر أكد رينيه فايلر انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.