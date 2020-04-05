شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي بالأهلي يضع برنامجا غذائيا للاعبين للحفاظ على أوزانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامج غذائي خاص للاعبي الفريق خلال فترة توقف الدوري، للحفاظ على أوزان اللاعبين وتجنب تعرضهم لزيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة وأن لاعبي الفريق لا يؤدون تدريبات جماعية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

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وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وكان فاير قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.