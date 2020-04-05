شكرا لقرائتكم سر لقاء نجم الأهلي والفنانة نسرين أمين بالسادس من أكتوبر.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطل أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بأحد البرامج الفضائية مساء اليوم مع عدد من نجوم الفن.

ويظهر الشيخ مع الفنانات هنا الزاهد ورشا مهدي ونسرين أمين وغيرهم من نجمات ونجوم السينما والدراما المصرية.

ونشرت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": صور من كواليس حلقة اليوم التي سيظهر فيها نجم الأهلي الحالي.

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يجمع البلايستيشن نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمحترفين وكذلك نجوم الغناء بداية من يوم الاثنين، وهو موعد انطلاق دورة بلايستيشن دعا لها أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، وتهدف الدوري لشغل وقت الفراغ خلال فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية وباء كورونا الذى يجتاح العالم كله، ولحث الجماهير على البقاء في منازلهم.

وتجمع الدورة كلاً من محمد هاني، أحمد الشيخ، نبيل دونجا، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات، عمرو جمال، عمرو السولية، محمد أشرف، رامي جمال ومحمد عنتر، وسيقوم المتسابق في هذه الدورة بدفع 100 جنيه مصري كرسوم اشتراك على أن يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 100 دولار.

وتمنى أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى أن يزيح الله غمة وباء كورونا وأن تعود الحياة فى مصر والعالم لطبيعتها من جديد.، ووجه أحمد الشيخ رسالة للمستهترين بالأمر وغير الملتزمين بالتعليمات ودائمي النزول من المنزل بدون سبب مهم معلقا "الموضوع صعب ولابد أن نتكاتف جميعا لمواجهته وذلك للحفاظ على صحتنا وصحة احبائنا واقاربنا وكل من حولنا".



احمد الشيخ لاعب الأهلي



احمد الشيخ لاعب الأهلي



احمد الشيخ لاعب الأهلي