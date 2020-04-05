شكرا لقرائتكم أحمد حسن : إلغاء الدوري هيعمل مشاكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن أزمة تفشي فيروس كورونا كبيرة ومؤثرة على الرياضة فى مصر والعالم أجمع

وأضاف الصقر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأصوات المنادية بإلغاء الدورى غير عقلانية بالمرة لأنه قرار سيؤدي إلى أزمات سواء في دورى الدرجة الأولى أو الثانية

وأكد أحمد حسن أن قرار التأجيل حتى الآن هو الحل الأمثل معربا عن تقديره لجميع المسئولين الحاليين على الكرة فى مصر لأنهم يواجهون أزمة كبيرة وصعبة - على حد قوله

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واستطرد حديثه قائلا : "صعب نحدد بطل الدورى دلوقتي والأصعب من لقب بطل الدوري هو تحديد الفرق الهابطة لأن الدورى لسه فيه جولات كتير متلعبتش والأفضل هو استكمال البطولة بعد فترة يحددها المسئولين فى الدولة الفترة القادمة

وكان هناك مؤشرات عديدة تؤكد قرب صدور قرار من اتحاد الكرة، بإلغاء مسابقة الدوري في الموسم الحالي، على خلفية تفشي فيروس كورونا والذي ضرب العالم مؤخرا، ليوقف جميع الأنشطة الرياضة ليست في مصر فقط بل العالم أجمع.