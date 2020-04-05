شكرا لقرائتكم المصرى يتحفظ على توثيق عقد "موكورو" بعد رحيل إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحفظ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على توثيق عقد الإيفواري شيخ موكورو، بناء على رغبة طارق العشري المدير الفني للفريق الذى أكد عدم الحاجة إليه .

كان إيهاب جلال المدير الفنى السابق للمصرى البورسعيدى قد اكد رغبته لتمديد عقد اللاعب عقب مشاركته مع الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير الماضى ، وهو ما جعل مجلس الإدارة يقوم بعقد جلسة مع اللاعب وقاموا خلالها بتمديد عقده ، إلا أنه ومنذ قدوم طارق العشرى على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدى رفض تواجد اللاعب ورحب برحيله وإعادة الفلسطينى محمد الصالح .

جدير بالذكر أن عقد موكورو ينتهي مع النادي المصري بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي حال عدم توثيق عقده الجديد.

وعوقب المصري بالحرمان من قيد الصفقات الجديدة لفترتي قيد من قبل المحكمة الرياضية الدولية إلا أنه يحق للنادي البورسعيدي تمديد عقود لاعبيه الحاليين بجانب عودة معاريه .

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من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق.

كان كريم العراقى قد صرح لإحدى القنوات الفضائية، بالإضافة لإبدائه رغبة قوية فى الانتقال للنادى الأهلى خلفا لأحمد فتحى الذى أسدل الستار على مسيرته مع القلعة الحمراء بإعلانه الرحيل فى نهاية الموسم والإنتقال لبيراميدز .

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هذه ليست المرة الأولى لكريم العراقى الذى دائما ما يخرج بتصريحات غير مسئولة تؤدى تسبب حالة من البلبلة فى بورسعيد، خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد لمدة 3 سنوات مقبلة ولا يحق له الرحيل إلا بعد العودة للمصرى.

وأوضح المصدر أن العقوبة ستكون مزدوجة نظرا لحديث كريم العراقى عن الانتقال للأهلى، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب بين الجماهير التى تتابع الفريق، بالرغم من الأزمة التى يعيشها الشعب المصرى وهو وباء كورونا القاتل.