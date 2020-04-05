شكرا لقرائتكم كاف ينشر قائمة هدافى أمم أفريقيا من 1990 حتى النسخة الاخيرة 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، هدافى بطولة كأس أمم أفريقيا، بداية من عام 1990، حتى النسخة الاخيرة 2019، والتى أقيمت فى مصر.

نشر الحساب الرسمى للكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، هدافى كأس أمم أفريقيا، منذ نسخة 1990، حتى عام 2019، وتواجد من بينهم ثنائي منتخبنا الوطنى حسام حسن، هداف نسخة 1998، التى توج بها منتخب الفراعنة، ومحمد ناجة جدو، نسخة 2010، وتوج بها منتخبنا أيضا.



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وجاء هدافى بطولات أمم أفريقيا منذ 1990 حتى 2019، على النحو التالى:

الجزائرى جمال مناد عام 1990

النيجيرى راشيدى ياكينى 1992 و 1994

الزامبى كالوشا بواليا 1996

النجم حسام حسن 1998

الجنوب أفريقى شون بارتليت 2000

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الكاميرونى باتريم مبوما 2002

التونسي الجنسية دوس سانتوس 2004

الكاميرونى صامويل إيتو 2006 و 2008

محمد ناجى جدو 2010

الزامبى كريستيان كاتونجو 2012

النيجيرى إيمانويل إيمينكى 2013

الغانى اندريه أيو 2015

الكونغولى جونيور كابانانجا 2017

النيجيرى أوديون إيجالو 2019

جدير بالذكر أن، منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب.