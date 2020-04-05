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شكرا لقرائتكم كاف ينشر قائمة هدافى أمم أفريقيا من 1990 حتى النسخة الاخيرة 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استعرض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، هدافى بطولة كأس أمم أفريقيا، بداية من عام 1990، حتى النسخة الاخيرة 2019، والتى أقيمت فى مصر.
نشر الحساب الرسمى للكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، هدافى كأس أمم أفريقيا، منذ نسخة 1990، حتى عام 2019، وتواجد من بينهم ثنائي منتخبنا الوطنى حسام حسن، هداف نسخة 1998، التى توج بها منتخب الفراعنة، ومحمد ناجة جدو، نسخة 2010، وتوج بها منتخبنا أيضا.
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وجاء هدافى بطولات أمم أفريقيا منذ 1990 حتى 2019، على النحو التالى:
الجزائرى جمال مناد عام 1990
النيجيرى راشيدى ياكينى 1992 و 1994
الزامبى كالوشا بواليا 1996
النجم حسام حسن 1998
الجنوب أفريقى شون بارتليت 2000
الكاميرونى باتريم مبوما 2002
التونسي الجنسية دوس سانتوس 2004
الكاميرونى صامويل إيتو 2006 و 2008
محمد ناجى جدو 2010
الزامبى كريستيان كاتونجو 2012
النيجيرى إيمانويل إيمينكى 2013
الغانى اندريه أيو 2015
الكونغولى جونيور كابانانجا 2017
النيجيرى أوديون إيجالو 2019
جدير بالذكر أن، منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب.
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