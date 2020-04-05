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كاف ينشر قائمة هدافى أمم أفريقيا من 1990 حتى النسخة الاخيرة 2019

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جدة - عمرو شويل استعرض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، هدافى بطولة كأس أمم أفريقيا، بداية من عام 1990، حتى النسخة الاخيرة 2019، والتى أقيمت فى مصر. 

نشر الحساب الرسمى للكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، هدافى كأس أمم أفريقيا، منذ نسخة 1990، حتى عام 2019، وتواجد من بينهم ثنائي منتخبنا الوطنى حسام حسن، هداف نسخة 1998، التى توج بها منتخب الفراعنة، ومحمد ناجة جدو، نسخة 2010، وتوج بها منتخبنا أيضا. 

 


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وجاء هدافى بطولات أمم أفريقيا منذ 1990 حتى 2019، على النحو التالى: 

الجزائرى جمال مناد  عام 1990 

النيجيرى راشيدى ياكينى   1992 و 1994 

الزامبى كالوشا بواليا   1996 

النجم حسام حسن    1998 

الجنوب أفريقى شون بارتليت  2000 

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الكاميرونى باتريم مبوما  2002 

التونسي الجنسية دوس سانتوس   2004 

الكاميرونى صامويل إيتو 2006 و 2008 

محمد ناجى جدو  2010 

الزامبى كريستيان كاتونجو  2012 

النيجيرى إيمانويل إيمينكى  2013 

الغانى اندريه أيو   2015 

الكونغولى جونيور كابانانجا   2017 

النيجيرى أوديون إيجالو   2019

جدير بالذكر أن، منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب.

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