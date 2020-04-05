شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: الإعلان عن تخفيض راتبي مع الاتحاد عكس رغبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن تخفيض راتبه مع زعيم الثغر بنسبة 50% أمر طبيعي، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في تصريحات إذاعية، "تخفيض رتبي موقف طبيعي، في ظل الظروف التي نمر بها ومجلس الإدارة بقيادة محمد مصيلحي يبذل مجهودا كبيرا في دعم الفريق ودعم اللاعبين ماديا رغم توقف النشاط".

وأضاف طلعت يوسف، أنه كان لا يرغب في أن يعلن مجلس الإدارة عن موقف الجهاز الفني بتخفيض راتبه خاصة أن هذا واجبه اتجاه النادي، مشيراً إلي أنه ما يفعله المجلس مع اللاعبين سوف يكون له تأثير إيجابي قوي على الفريق بعد عودة النشاط.

وأعرب المدير الفني للاتحاد، عن تمنيه لعودة النشاط الرياضي من جديد واستئناف مسابقة الدوري، ولكن جميع الأمور تشير إلى صعوبة حدوث ذلك على الأقل في الشهرين المقبلين.

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