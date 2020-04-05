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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 5 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يتفق مع فايلر على تجديد العقد لمدة موسمين، بيراميدز يعلن التبرع بـ500 ألف وحدة طبية لصالح المستشفيات لمواجهة كورونا.

https://www.youm7.com/story/2020/4/5/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86/4704959

اتفق النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على التجديد لمدة موسمين مقبلين خلال المفاوضات المبدئية التي تمت بين الطرفين الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادي مع المدرب السويسري بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة خاصة مع رينيه فايلر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني لرغبة رئيس النادي في حسم هذا الملف خلال توقف النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا".

بيراميدز يعلن التبرع بـ500 ألف وحدة طبية لصالح المستشفيات لمواجهة كورونا

أعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

الزمالك يستبعد ضم عبد الله السعيد فى الصيف المقبل

استبعد مسؤولو الزمالك، الدخول فى مفاوضات لضم عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما كان أحد الأهداف السابقة للقلعة البيضاء، منذ توقيعه على عقد انضمامه إلى الزمالك قبل تراجعه عن المسألة، لذا بات اللاعب خارج حسابات القلعة البيضاء بعدما جدد تعاقده مع بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة فى شهر يناير الماضى.

"النقاز" يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى للعودة إلى الدورى المصرى

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تواجد الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للزمالك، ضمن الترشيحات الخاصة بتدعيم الجبهة اليُمنى لفريق الأهلي التى أصبحت من أهم الملفات التى تشغل اهتمام مسئولى القلعة الحمراء بعد رحيل أحمد فتحي الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجارى، ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالى.

3 أندية تطلب شراء وليد أزارو.. والأهلي يناقش فايلر فى استعادته

تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.

الإسماعيلى يوضح حقيقة وصول عرض رسمى من الأهلى لضم باهر المحمدى

أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يتلق عرضاً رسمياً من أى نادٍ للتعاقد مع باهر المحمدى، كابتن الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى لم يتقدم بعرض رسمى لضم باهر المحمدى، واللاعب تعاقده ممتد مع الدراويش ولن نوافق على رحيله سوى بعد حصد بطولة لجماهير القلعة الصفراء".

الزمالك يبتعد عن سباق ضم أحمد حجازى فى الصيف

استقر مسؤولو الزمالك على عدم الدخول فى مفاوضات لضم أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش الإنجليزى الحالى والأهلى السابق، خاصة أن الفريق يمتلك فى هذا المركز كلا من محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب طرح اسم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز ليكون تدعيما جديدا لذلك المركز إلى جانب إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيسر.