هل يخوض الجيل الذهبي للكرة المصرية انتخابات الجبلاية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجأة ودون مقدمات أعلن أكثر من لاعب سابق فى الكرة المصرية رغبته فى خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة للمساهمة فى إصلاح الكرة المصرية، والمثير أن بعض اللاعبين الذين أعلنوا رغبتهم فى خوض انتخابات الجبلاية المقبلة تزاملوا سوياً فى المنتخب الوطنى وتحديداً تحت قيادة حسن شحاتة خلال الفترة الذهبية للكرة المصرية.

قائمة اللاعبين الذين أعلنوا رغبتهم فى خوض انتخابات الجبلاية المقبلة، وكانوا ضمن جيل المعلم حسن شحاتة، هم: أحمد حسن عميد لاعبى العالم ولاعب الأهلى والزمالك والإسماعيلى، وقائد المنتخب السابق وحسنى عبدربه نجم الإسماعيلى السابق وعماد متعب قائد الأهلى السابق .

الصقر أحمد حسن والقيصر حسنى عبدربه والقنّاص عماد متعب تحولوا إلى حديث الصباح والمساء فى الكرة المصرية خلال الأيام الماضية بسبب إعلانهم تفكيرهم فى خوض انتخابات الجبلاية، خاصة أنهم يمتلكون خبرات كروية لا يختلف عليها أحد، فقد كانوا ضمن الجيل الذهبى للكرة المصرية تحت قيادة حسن شحاتة الذى حقق لقب بطولة أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2020 ويرى الجميع أنهم يستحقون على فرصة العمل لخدمة الكرة المصرية على الصعيد الفنى أو الإدارى.

تفكير أحمد حسن وعبدربه ومتعب فى خوض انتخابات الجبلاية جعل البعض يطرح تساؤلاً مهماً، وهو: هل ينجح ثلاثى الجيل الذهبى لكرة المصرية فى انتشال "سفينة" اتحاد الكرة الغارقة فى بحر المشاكل والأزمات منذ فترة طويلة؟.