شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يغلق أبوابه حتى 10 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين استمرار غلق الاتحاد وتوقف النشاط حتى 10 ابريل الحارى ، فى ظل حظر التجوال و توقف النشاط الرياضى فى مصر بصفة عامة .

قال سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى أن تم اغلاقه غلق كامل ، حتى يوم 10 ابريل، وتتم المخاطبات بين الاتحاد ، و نظيره الدولى عن طريق البريد الالكتروونى " الايميل " ، و الذى يصل الى شاهين ويقوم بالرد عليه ، دون الحاجة الى الذهاب الى مقر الاتحاد .

واضاف شاهين أنه فى البداية كان يتم ادارة الاتحاد بنظام الروتيشن ، بحضور أعدد محدد من الموظفين ايام محددة ، و لكن بعد تأجيل الاولمبياد تم الغلق بصورة كاملة على أن لا يتم فتح المقر الا يوم 10 ابريل ، ما لم يجد جديد ، سواء باستمرار الغلق أو العودة مرة أخرى.

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ينتظر ثنائى منتخب ألعاب القوى "حمادة الدشناوى وسالم محمد"، العالقان فى كينيا، تحرك اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة لعودتهما إلى مصر، حيث كانا يشاركان فى معسكر خارجى على أحد المرتفعات بكينيا، يصل ارتفاعه إلى 2000 متر عن سطح البحر.

وتواصل الاتحاد مع اللجنة الأولمبية وكذلك وزارة الشباب والرياضة فور وصول خطاب اللجنة، ولم يعد اللاعبان حتى الآن إلى الأراضى المصرية، بسبب بٌعد مكان إقامتهما عن مكان الطائرة التى أقلت اللاعبين العالقين فى الخارج، ومازالا فى كينيا.