شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يُخصص ساعة يومياً لمنح عمال النظافة مطهرات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق النجوم، عن تخصيص ساعة صباح كل يوم لمنح عمال النظافة بالشوارع مُطهرات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن هؤلاء العمال يعانون من ظروف صعبة ويضطرون للنزول للشارع من أجل أداء واجبهم وعلينا مساعدتهم.

وقال محمد صلاح فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه ملتزم تماما بالإجراءات الوقائية أثناء النزول من المنزل فى هذه الساعة، مطالباً الجميع عدم النزول إلا للضرورة أو من أجل عمل خيرى يساهم فى العبور من هذه الأزمة فقط، وأكد أنه يتغلب على ملل حظر التجول مساءً بمواصلة التدريب فى الجيم المنزلى للحفاظ على اللياقة البدنية .

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.