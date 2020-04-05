شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتخفيض رواتب لاعبي الممتاز 30 % وتوزيعها على الدرجات الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش أجهزة الكرة بالأندية المقترح الذي وصل لهم بتخفيض نسبة 30 % من رواتب جميع لاعبي الدوري الممتاز بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية، وهو نفس الأمر الذي تم تعميمه في عدد من دوريات العالم ومنها الدوري الإنجليزي.

وينص المقترح أن يحصل اتحاد الكرة على قيمة الـ30 % من عقود جميع لاعبي الدوري الممتاز، على أن يتم توزيعها على الأندية في الدرجات الأدنى والتي لا تسطيع الوفاء حالياً بمرتبات لاعبيها بعد إيقاف النشاط الرياضي.

وتقدمت عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة بشكوى لاتحاد الكرة لعدم قدرتها على سداد مرتبات لاعبيها، في الوقت الذي لا يستطيع اللاعبين التحمل أكثر من ذلك لكون القيمة المادية لعقودهم قليلة كما أنهم لا يملكوا مصدر دخل أخر.

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين خلال الفترة الأخيرة.

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ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين.